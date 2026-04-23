Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала о применении иппотерапии в реабилитации бойцов - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 23.04.2026
Цивилева рассказала о применении иппотерапии в реабилитации бойцов

© РИА Новости / Виталий НеварВоеннослужащий во время реабилитации
Военнослужащий во время реабилитации - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Военнослужащий во время реабилитации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева рассказала о программе реабилитации ветеранов спецоперации с помощью иппотерапии.
  • Это помогает бойцам с инвалидностью улучшить координацию движений, динамику ходьбы и психологическое состояние.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о программе реабилитации ветеранов спецоперации с помощью иппотерапии - адаптивной верховой езды.
"Познакомилась с уникальной программой реабилитации защитников с помощью иппотерапии и адаптивной верховой езды "Мир СВОих", организованной Кремлевской школой верховой езды (КШВЕ) и Центром инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации "Ростех", - говорится в Telegram-канале Цивилевой.
По ее словам, для военнослужащих с инвалидностью, использующих протезы, такие занятия являются важным этапом реабилитации: помогают улучшить координацию движений и динамику ходьбы. Ко всему прочему, эмоциональная связь с лошадью дает заряд положительных эмоций и желание двигаться вперед, а также способствует улучшению психологического состояния.
Как сообщила Цивилева, прямо сейчас разрабатываются стандарты и рекомендации для занятий иппотерапией в рамках комплексной программы реабилитации ветеранов СВО.
"Будем и впредь содействовать развитию и внедрению новых методов реабилитации и социальной адаптации, направленных, в том числе, на преодоление последствий посттравматического стрессового синдрома", - подытожила председатель фонда.
ОбществоРоссияАнна ЦивилеваРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала