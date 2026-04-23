Цивилева рассказала о применении иппотерапии в реабилитации бойцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева рассказала о программе реабилитации ветеранов спецоперации с помощью иппотерапии.
- Это помогает бойцам с инвалидностью улучшить координацию движений, динамику ходьбы и психологическое состояние.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о программе реабилитации ветеранов спецоперации с помощью иппотерапии - адаптивной верховой езды.
"Познакомилась с уникальной программой реабилитации защитников с помощью иппотерапии и адаптивной верховой езды "Мир СВОих", организованной Кремлевской школой верховой езды (КШВЕ) и Центром инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации "Ростех", - говорится в Telegram-канале Цивилевой.
По ее словам, для военнослужащих с инвалидностью, использующих протезы, такие занятия являются важным этапом реабилитации: помогают улучшить координацию движений и динамику ходьбы. Ко всему прочему, эмоциональная связь с лошадью дает заряд положительных эмоций и желание двигаться вперед, а также способствует улучшению психологического состояния.
Как сообщила Цивилева, прямо сейчас разрабатываются стандарты и рекомендации для занятий иппотерапией в рамках комплексной программы реабилитации ветеранов СВО.
"Будем и впредь содействовать развитию и внедрению новых методов реабилитации и социальной адаптации, направленных, в том числе, на преодоление последствий посттравматического стрессового синдрома", - подытожила председатель фонда.