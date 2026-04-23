Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 360 военных ВСУ, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новопавловка Днепропетровской области, Кучеров Яр, Светлое, Торецкое, Доброполье и Калинино ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - отметили в военном ведомстве.
