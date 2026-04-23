Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 360 военных ВСУ, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.