Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 23.04.2026 (обновлено: 12:13 23.04.2026)
Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 360 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение по переднему краю.
  • Они нанесли поражение формированиям противника в Днепропетровской области и ДНР.
  • ВСУ на этом участке фронта потеряли свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 360 военных ВСУ, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новопавловка Днепропетровской области, Кучеров Яр, Светлое, Торецкое, Доброполье и Калинино ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - отметили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
