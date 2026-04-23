Суд признал законным иноагентский штраф актрисе Трояновой* - РИА Новости, 23.04.2026
16:08 23.04.2026
Суд признал законным иноагентский штраф актрисе Трояновой*

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Постановление суда вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
Защита Трояновой оспаривала штраф в размере 45 тысяч рублей, уточнили там.
В ноябре 2025 года Троянова была заочно приговорена к восьми годам колонии за призывы к терроризму и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в спиок террористов и экстремистов
