В Пензенской области ввели план "Ковер"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. План "Ковер" ввели в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее, в 23.37 мск среды, в регионе объявили опасность атаки БПЛА.
"В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале главы региона на платформе "Макс".
