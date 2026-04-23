Трамп назвал условия сделки с Ираном

ВАШИНГТОН 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет заключена только тогда, когда она будет выгодна для Вашингтона, союзников и остального мира.

"Часы тикают!.. Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, их военно-воздушные силы уничтожены, их средства ПВО и радиолокации уничтожены, их лидеров больше нет с нами, блокада герметична и надежна - и дальше будет только хуже. Время не на их стороне", – констатировал он.