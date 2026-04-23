Трамп назвал условия сделки с Ираном - РИА Новости, 23.04.2026
22:16 23.04.2026
Трамп назвал условия сделки с Ираном

23.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет заключена только тогда, когда она будет выгодна для Вашингтона, союзников и остального мира.
Трамп во вторник заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
"Сделка будет заключена только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, наших союзников и, по сути, всего мира", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп также утверждает, что время не на стороне Ирана.
"Часы тикают!.. Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, их военно-воздушные силы уничтожены, их средства ПВО и радиолокации уничтожены, их лидеров больше нет с нами, блокада герметична и надежна - и дальше будет только хуже. Время не на их стороне", – констатировал он.
