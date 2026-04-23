Трамп проведет закрытую встречу с разведкой

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой на фоне временного прекращения огня в конфликте с Ираном и неопределенности относительно возможного возобновления ударов.
Согласно расписанию американского лидера, брифинг состоится в Белом доме в 11.00 по местному времени (18.00 по мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. Второй раунд переговоров, который планировали провести 22 апреля, не состоялся.