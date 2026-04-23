Ленобласть рассчитывает на рост товарооборота с Узбекистаном на 50% - РИА Новости, 23.04.2026
18:53 23.04.2026
Ленобласть рассчитывает на рост товарооборота с Узбекистаном на 50% за 3 года

© Фото : Пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Как минимум на 50% за три года вырастет товарооборот Ленинградской области с Узбекистаном, заявил в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы, например, начинали на старте, в 2022 году товарооборот был чуть больше 13 миллионов долларов. Сегодня мы приблизились к 100 миллионам долларов, но мы видим, что каждый год у нас рост 15%, и вчера, встречаясь с президентом (Узбекистана - ред.), я дал твердую гарантию, что за три года мы вырастем на 50%, а еще через три года у нас будет двукратный рост, и, может быть, даже чуть больше. Потому что мы видим, что узбекский рынок очень активно развивается", - приводит слова Дрозденко пресс-служба.
В ходе брифинга Дрозденко также обозначил ключевые планы по взаимодействию между Ленинградской областью и Узбекистаном. Среди них закупка специализированного транспорта и тканей, а также увеличение туристических потоков в Узбекистан, ежегодная специализация шоурума в Ташкенте по актуальным направлениям экономики, помощь в реставрации объектов культуры Узбекистана, а также приглашение туристов из Узбекистана на исторические реконструкции в Выборгский замок.
"Шоурум Ленинградской области в Ташкенте уже объединил 62 компании, добавим еще 14 и в этом (2026 - ред.) году начнем работать по профильным направлениям. Первыми станут строительство и цифровое развитие. Именно там рынок сейчас быстро растет, и именно туда будем заводить наши технологии, материалы, оборудование и готовые решения", - рассказал Дрозденко.
Он добавил, что под эту задачу у Ленобласти есть конкретные экономические ориентиры - в 2026 году власти региона рассчитывают выйти на товарооборот с Узбекистаном в 100 миллионов долларов, к 2027 году поднять его до 150 миллионов, к 2030 году выйти на 250 миллионов долларов.
"Для Ленинградской области это вопрос не только внешней торговли. Чем больше наши предприятия заходят в новые проекты и рынки, тем увереннее растут производство, занятость и налоговая отдача. А значит, крепче становится экономика и сильнее бюджет, который работает на развитие и безопасность родного региона", - отметил губернатор.
