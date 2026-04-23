ВСУ потеряли более 185 боевиков в зоне ответственности "Юга"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военных, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Тихоновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.