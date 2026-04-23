Десятки судей лишились мантий после назначения Краснова председателем ВС

Краснов был назначен председателем Верховного суда РФ в сентябре 2025 года. Вскоре он заявил, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией. Как подчеркивал Краснов, это в том числе касается различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия.