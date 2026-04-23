14:22 23.04.2026
В Бурятии арестовали еще одного организатора тура, где погибли туристы

РИА Новости: суд арестовал замдиректора фирмы, организовавшей тур в Бурятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал замдиректора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли туристы из Красноярска.
  • Троим организаторам тура — директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору — предъявили обвинение.
УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Суд арестовал замдиректора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
"Суд также заключил под стражу замдиректора компании, организовавшей тур на Мунку-Сардык. По гиду ожидается решение суда", - сообщили агентству в СУСК РФ по Бурятии.
Ранее в региональном СУСК сообщили, что гендиректору фирмы, организовавшей тур, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В четверг в пресс-службе СУСК по Республике Бурятия РИА Новости сообщили, что предъявлено обвинение троим организаторам тура, в ходе которого погибли туристы из Красноярска - директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору, которые также участвовали в походе в составе группы.
