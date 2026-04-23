Иран не видит серьезного подхода США к переговорам, заявил посол

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости . Иран не видит со стороны США серьезного подхода к переговорам и заключению соглашения по завершению конфликта, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"В таком случае мы готовы к переговорам... (Но - ред.) если они хотят воевать, мы готовы воевать", - добавил дипломат.