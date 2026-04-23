Трамп посчитал, что его угрозы в отношении Ирана работают

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя угрозы уничтожить Иран, заявил, что все его слова хорошо срабатывают.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в интервью РИА Новости заявил, что угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут.