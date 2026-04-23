Трамп посчитал, что его угрозы в отношении Ирана работают

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что его угрозы в отношении Ирана работают.
- Однако официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявил, что угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут.
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя угрозы уничтожить Иран, заявил, что все его слова хорошо срабатывают.
Американский лидер ранее угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Позднее он же выразил мнение, что это "привело Иран за стол переговоров".
"Что бы я ни говорил или ни делал, похоже, это работает очень хорошо", – сказал Трамп в интервью британским СМИ.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в интервью РИА Новости заявил, что угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут.