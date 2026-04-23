Белый дом включил в ролик про нелегалов момент из "Шрека" - РИА Новости, 23.04.2026
15:10 23.04.2026 (обновлено: 18:46 23.04.2026)
Белый дом включил в ролик про нелегалов момент из "Шрека"

Белый дом опубликовал видео про борьбу с нелегалами со сценой из "Шрека"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом опубликовал видео про борьбу с мигрантами-нелегалами.
  • В ролике использовали сцену из мультфильма "Шрек".
  • На фоне скандалов, вызванных действиями сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля в ходе антимигрантских рейдов, исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс заявил о намерении уйти в отставку в конце мая.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Белый дом опубликовал видео про борьбу с мигрантами-нелегалами со сценой из мультфильма "Шрек".
В видеоролике, опубликованном в соцсети TikTok, одноименный персонаж задается вопросом "Что вы забыли на моем болоте?", после чего под песню All Star группы Smash Mouth следуют смонтированные видео задержания.
Служба иммиграционного и таможенного контроля в последнее время находится в центре внимания в Штатах на фоне скандалов, вызванных действиями ее сотрудников в ходе антимигрантских рейдов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию. На фоне этих событий исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс заявил о намерении уйти в отставку в конце мая.
