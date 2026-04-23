США в рамках блокады Ирана вынудили 31 судно развернуться

09:59 23.04.2026
ВС США вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт Ирана

© REUTERSКорабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
  • США в рамках морской блокады Ирана вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт.
  • Большая часть развернутых судов была нефтяными танкерами.
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США в рамках морской блокады Ирана вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт, сообщает Центральное командование ВС США.
"В рамках морской блокады Ирана силы США вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Отмечается, что большая часть развернутых судов была нефтяными танкерами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СМИ выяснили, как Иран намерен обходить морскую блокаду США
15 апреля, 11:55
 
