США в рамках блокады Ирана вынудили 31 судно развернуться

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США в рамках морской блокады Ирана вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт, сообщает Центральное командование ВС США.
Отмечается, что большая часть развернутых судов была нефтяными танкерами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
