Калифорнийца арестовали за угрозы убить главу ICE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Калифорнии арестовали за угрозы убийством в адрес главы службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
- Обвиняемый ранее был судим за убийство и ограбление.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силовики в США арестовали жителя Калифорнии за угрозы убийством в адрес главы службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на министерство внутренней безопасности.
"Служба иммиграционного и таможенного контроля США арестовала мужчину из Калифорнии, который обвиняется в угрозах смертью исполняющему обязанности директора агентства", - отмечает телеканал.
По данным телеканала, мужчина был арестован ранее в апреле в Сан-Франциско, он обвиняется в отправке электронного сообщения с угрозами в адрес главы ICE Тодда Лайонса и других сотрудников ведомства в июне 2025 года.
Отмечается, что обвиняемый в грубой форме призвал к насилию против сотрудников ICE, а также беспорядкам.
В министерстве внутренней безопасности подчеркнули, что обвиняемый ранее был судим за убийство и ограбление.
Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на министерство внутренней безопасности США сообщал, что Лайонс намерен свой пост в конце мая. Газета New York Times напомнила, что недавно Лайонс заявил о росте угроз в адрес сотрудников ICE, в том числе и в адрес его семьи.
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды антимиграционной полиции (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались. Демократические власти штата настаивают на неправомочности действий федеральных агентов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию.
