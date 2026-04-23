Калифорнийца арестовали за угрозы убить главу ICE

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силовики в США арестовали жителя Калифорнии за угрозы убийством в адрес главы службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает телеканал Силовики в США арестовали жителя Калифорнии за угрозы убийством в адрес главы службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на министерство внутренней безопасности.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля США арестовала мужчину из Калифорнии, который обвиняется в угрозах смертью исполняющему обязанности директора агентства", - отмечает телеканал.

По данным телеканала, мужчина был арестован ранее в апреле в Сан-Франциско, он обвиняется в отправке электронного сообщения с угрозами в адрес главы ICE Тодда Лайонса и других сотрудников ведомства в июне 2025 года.

Отмечается, что обвиняемый в грубой форме призвал к насилию против сотрудников ICE, а также беспорядкам.

В министерстве внутренней безопасности подчеркнули, что обвиняемый ранее был судим за убийство и ограбление.

Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на министерство внутренней безопасности США сообщал, что Лайонс намерен свой пост в конце мая. Газета New York Times напомнила, что недавно Лайонс заявил о росте угроз в адрес сотрудников ICE, в том числе и в адрес его семьи.