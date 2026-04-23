Суд в США отклонил иск главы ФБР к журналисту о клевете - РИА Новости, 23.04.2026
01:21 23.04.2026
Суд в США отклонил иск главы ФБР к журналисту о клевете

NBC: суд в США отклонил иск Пателя к журналисту о клевете про походы в клубы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в США отклонил иск главы ФБР Кэша Пателя к журналисту, который утверждал, что директор американской спецслужбы проводит много времени в ночных клубах.
  • Адвокаты журналиста настаивали на саркастическом и гиперболизированном характере утверждений, и судья согласился с этими доводами.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд в США отклонил иск главы ФБР Кэша Пателя к журналисту, который утверждал, что директор американской спецслужбы проводит много времени в ночных клубах, сообщает телеканал NBC.
В июне Патель подал в суд на журналиста американского телеканала MSNBC (с ноября 2025 года - MS NOW) из-за его слов о том, что Патель якобы проводит больше времени в ночных клубах, чем в своем ведомстве.
"Федеральный судья в Техасе отклонил иск о диффамации, который был подан директором ФБР Кэшом Пателем против бывшего помощника директора ФБР Фрэнка Фигльюззи, ставшего сотрудником MSNBC", - отмечает телеканал.
Адвокаты журналиста настаивали, что его утверждения носили саркастический и гиперболизированный характер, поэтому не могут считаться клеветой. Судья с этими доводами согласился, назвав высказывания журналиста риторическим преувеличением.
