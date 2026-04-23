20:05 23.04.2026 (обновлено: 20:14 23.04.2026)
Тяжелоатлетка из России завоевала серебро на ЧЕ в Батуми

Варвара Кузьминова
Варвара Кузьминова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Батуми.
  • Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, а спортсменов в возрасте до 20 лет допустили к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.
В весовой категории до 77 кг спортсменка взяла вес в 112 кг в рывке и 132 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 244 кг. Первой стала финка Джанетт Илисоини (247 кг; 113+134), третьей - украинка Ирина Домбровская (243 кг: 110+133). Еще одна россиянка Анастасия Романова (239 кг; 108+131) заняла четвертое место.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
Тальк - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Российский тяжелоатлет Серобян с рекордом завоевал золото на ЧЕ в Батуми
