Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Батуми.
- Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, а спортсменов в возрасте до 20 лет допустили к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.
В весовой категории до 77 кг спортсменка взяла вес в 112 кг в рывке и 132 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 244 кг. Первой стала финка Джанетт Илисоини (247 кг; 113+134), третьей - украинка Ирина Домбровская (243 кг: 110+133). Еще одна россиянка Анастасия Романова (239 кг; 108+131) заняла четвертое место.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.