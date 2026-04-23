ЕС запретит предоставлять услуги СПГ-терминалов российским компаниям

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз запретит предоставлять услуги СПГ-терминалов российским компаниям с января 2027 года в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России, сообщается в заявлении на сайте Евросовета.
"С января 2027 года будет незаконно предоставлять услуги терминалов СПГ российским организациям или организациям, принадлежащим или контролируемым российскими гражданами или операторами", - говорится в заявлении.