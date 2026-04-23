МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

ВСУ за сутки потеряли 1 265 военнослужащих, 10 авиабомб и 418 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 137 138 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 020 танков и других боевых бронированных машин, 1 705 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 583 орудия полевой артиллерии и минометов, 60 019 единиц специальной военной автомобильной техники.

Продолжают помогать

В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России

Новый европейский кредит Украине в 90 миллиардов евро ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу

Такое решение послов ЕС Шойгу назвал шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета.

Одобренный кредит Украине от Евросоюза разворуют, а тех денег, которые останутся не украденными, едва ли хватит на покрытие расходов Киева более чем на год, такой оценкой поделился с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак

Украина является инструментом деструктивной стратегии Запада, направленной на дезинтеграцию славянского мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Новости с ЛБС

Военнослужащий группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил три здания, в которых находилась живая сила ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР , сообщили в Минобороны России.

Боевики ВСУ перешли на интенсивную фазу атак с помощью дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник расчета зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск РФ "Центр" Денис Шарденков.

Бойцы спецназа "Ахмат" группировки российских войск "Север" используют трофейные гексакоптеры "Баба-Яга" для обмана ВСУ и уничтожения их укрепрайонов и техники в Сумской области , рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Кулинар".

Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск РФ "Центр", с позывным "Лис".

Внутренние дела

ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области , сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко

Целые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести в волчанском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уже понесли потери, несмотря на то что были переброшены в Краснопольский район Сумской области совсем недавно, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести украинских военных, служивших у него в подчинении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Мобилизация на Украине продолжится

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов - ред.) дал понять, что принудительная мобилизация на Украине продолжится, иначе некому будет воевать - по его словам, в стране миллионы уклонистов.

Самокат стал самым эффективным средством передвижения для мужчин, спасающихся от мобилизации, поскольку на нём проще уйти от патрулей ТЦК (сотрудников украинского военкомата), чем пешком или на велосипеде, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Николай Герман.

Автомобиль военкомата во Львове сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации ее сына, сообщило в четверг украинское издание " Страна.ua ".

Сотрудники военкомата в селе Струмивка Волынской области на западе Украины сбросили мужчину с крыши дома во время принудительной мобилизации, сообщил украинский телеканал "Новости.Live".

Торжество правосудия

В Приангарье участнику СВО, обманутому мошенниками, по приговору суда вернут более девяти миллионов рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.

Жительница Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, она перевела более 270 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма

Девятнадцатилетний житель Кировской области , планировавший после заключения контракта с Минобороны РФ напасть на сослуживцев в зоне СВО, предстанет перед судом по обвинению в госизмене, сообщает УФСБ региона.