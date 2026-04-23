Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили более 30 разведдронов ВСУ за неделю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 23.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили более 30 разведдронов ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки «Север» за неделю уничтожили более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении.
  • Воздушное пространство контролируется силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетов FPV-дронов.
  • Созданная система противодействия лишает возможности наведения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ведения разведки.
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за неделю уничтожили более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным "Курт".
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 30 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что это данные за неделю.
Он отметил, что воздушное пространство ежедневно контролируется силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетов FPV-дронов. По его словам, для обнаружения целей используются различные станции и простые посты наблюдения, а после определения направления полета БПЛА на его уничтожение выдвигается МОГ.
Как уточнил командир, созданная система противодействия различным типам беспилотников лишает боевиков возможности наведения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ведения разведки. Для подавления и уничтожения дронов противника применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала