Бойцы "Севера" уничтожили более 30 разведдронов ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за неделю уничтожили более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным "Курт".

Он отметил, что воздушное пространство ежедневно контролируется силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетов FPV-дронов. По его словам, для обнаружения целей используются различные станции и простые посты наблюдения, а после определения направления полета БПЛА на его уничтожение выдвигается МОГ.