Бойцы "Севера" уничтожили более 30 разведдронов ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки «Север» за неделю уничтожили более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении.
- Воздушное пространство контролируется силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетов FPV-дронов.
- Созданная система противодействия лишает возможности наведения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ведения разведки.
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за неделю уничтожили более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным "Курт".
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 30 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что это данные за неделю.
Офицер "Центра" рассказал о подвиге подчиненного
Вчера, 00:28
Он отметил, что воздушное пространство ежедневно контролируется силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетов FPV-дронов. По его словам, для обнаружения целей используются различные станции и простые посты наблюдения, а после определения направления полета БПЛА на его уничтожение выдвигается МОГ.
Как уточнил командир, созданная система противодействия различным типам беспилотников лишает боевиков возможности наведения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ведения разведки. Для подавления и уничтожения дронов противника применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
