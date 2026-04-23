Переброшенный в Сумскую область штурмовой полк ВСУ понес потери

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Недавно направленные в Сумскую область штурмовики ВСУ уже понесли потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Переброшенные в Краснопольский район Сумской области подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" понесли потери", — сказал собеседник агентства.
Это подтверждают некрологи в соцсетях, добавил он.
Накануне силовики рассказали, что штурмовой полк "Скала" состоит из бывших заключенных. Помимо них, в Сумскую область направили заградотряды из этого же формирования.
Здесь действует российская группировка войск "Север". За сутки потери противника составили: более 200 боевиков, бронетранспортер, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и радиолокационная станция RADA, а также склад снарядов и семь хранилищ материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18