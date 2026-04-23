Переброшенный в Сумскую область штурмовой полк ВСУ понес потери

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Недавно направленные в Сумскую область штурмовики ВСУ уже понесли потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Переброшенные в Краснопольский район Сумской области подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" понесли потери", — сказал собеседник агентства.

Это подтверждают некрологи в соцсетях, добавил он.

Накануне силовики рассказали, что штурмовой полк "Скала" состоит из бывших заключенных. Помимо них, в Сумскую область направили заградотряды из этого же формирования.