Российские дроны уничтожили более ста полевых пунктов хранения ВСУ

БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 100 полевых пунктов хранения и точек выгрузки ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 100 целей в Харьковской области", - рассказал "Карта".