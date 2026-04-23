Российские дроны уничтожили более ста полевых пунктов хранения ВСУ

БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 100 полевых пунктов хранения и точек выгрузки ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 100 целей в Харьковской области", - рассказал "Карта".
Он уточнил, что маршруты снабжения контролируются воздушной разведкой, а задействованные в перевозке автотранспорт и роботизированные тележки уничтожаются после обнаружения. "Карта" отметил, что при сопровождении техники операторы выявляют пункты выгрузки и временного хранения, после чего координаты передаются расчетам ударных дронов. Он добавил, что поражение наносится осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами. Как сообщил собеседник агентства, операторы беспилотных систем ежедневно уничтожают десятки целей, а нарушение логистики, по его оценке, снижает обеспеченность подразделений ВСУ и влияет на их оборонительные действия.
22 июня 2022, 17:18