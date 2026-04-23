Российские БПЛА используют тактику ночных охотников в городе Орехов
06:15 23.04.2026
Российские БПЛА используют тактику ночных охотников в городе Орехов

Российские подразделения БПЛА охотятся за техникой ВСУ в Орехове ночами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России используют тактику ночных охотников в городе Орехов Запорожской области.
  • Около десятка целей поражено подразделениями БПЛА в Орехове с начала месяца.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России используют тактику ночных охотников в городе Орехов Запорожской области, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Немец".
Ранее РИА Новости сообщали об успешных операциях подразделений БПЛА 42-й гвардейской дивизии по блокировке логистики, ротации и уничтожении систем РЭБ украинских боевиков в городе Орехов в Запорожской области.
"Подразделениями БПЛА нашей роты и смежными подразделениями дивизии ведется активное уничтожение техники противника в городе Орехов. Около десятка целей поражено, и это только с начала месяца. Используется тактика ночных охотников. Устраиваются засады на наземные беспилотные аппараты и автомобили", - сказал "Немец".
Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во вторник рассказал, что группировка "Днепра" наступает в направлении Запорожья, освободила Веселянку, ведет уличные бои в Орехове и Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
