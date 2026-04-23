Российских штурмовиков учат распознавать взрывные устройства ВСУ

ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Инструкторы Московского военного округа (МВО) учат будущих бойцов штурмовых подразделений распознавать замаскированные самодельные взрывные устройства, используемые ВСУ в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
Ранее заместитель командира по боевой подготовке инженерно-саперного батальона имени Карбышева Добровольческого корпуса с позывным "Аристокл" рассказал РИА Новости, что ВСУ массово используют самодельные мины из-за нехватки поставляемых Западом.
"Военнослужащие, отобранные для дальнейшего прохождения службы в штурмовых подразделениях, приступили к освоению программы по инженерной подготовке на одном из полигонов Московского военного округа", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в ходе занятий опытные инструкторы, учитывая опыт СВО, обучают бойцов устанавливать мины и самодельные взрывные устройства, а также различать замаскированные инженерные боеприпасы и своевременно их обходить в составе подразделения.
"Особый упор инструкторский состав полигона при оборудовании учебно-материальной базы делает на опыт специальной военной операции, где противник применяет огромное количество самодельных взрывных устройств, замаскированных под обычные предметы, такие как телефоны, радиостанции, образцы вооружения, а также деньги", - пояснили в МВО.
22 июня 2022, 17:18