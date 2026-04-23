Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик уничтожил три здания с живой силой ВСУ - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 23.04.2026
Штурмовик уничтожил три здания с живой силой ВСУ

Российский боец в одиночку уничтожил три здания с живой силой ВСУ в Гришино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил три здания с живой силой ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР.
  • Уничтожение формирований ВСУ позволило штурмовикам группировки войск "Центр" беспрепятственно продвинуться в заданном квадрате и освободить населенный пункт.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил три здания, в которых находилась живая сила ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР группировкой войск "Центр" появилась и в ежедневной сводке Минобороны.
"Военнослужащий группировки войск "Центр" с помощью взрывных устройств уничтожил три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ в населенном пункте Гришино", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, штурмовик действовал решительно и закидывал в здания взрывные устройства через окно, выполняя приказ командира, который подсказывал военнослужащему обстановку вокруг него в целях безопасного выполнения боевых задач.
Подчеркивается, что уничтожение формирований ВСУ позволило штурмовикам группировки войск "Центр" беспрепятственно продвинуться в заданном квадрате и в дальнейшем освободить населенный пункт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДоброполье (город)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала