Штурмовик уничтожил три здания с живой силой ВСУ

Уничтожение формирований ВСУ позволило штурмовикам группировки войск "Центр" беспрепятственно продвинуться в заданном квадрате и освободить населенный пункт.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил три здания, в которых находилась живая сила ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов . Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР группировкой войск "Центр" появилась и в ежедневной сводке Минобороны.

"Военнослужащий группировки войск "Центр" с помощью взрывных устройств уничтожил три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ в населенном пункте Гришино", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, штурмовик действовал решительно и закидывал в здания взрывные устройства через окно, выполняя приказ командира, который подсказывал военнослужащему обстановку вокруг него в целях безопасного выполнения боевых задач.