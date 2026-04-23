Бойцы "Ахмата" используют трофейные гексакоптеры для обмана ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
04:02 23.04.2026
Бойцы "Ахмата" используют трофейные гексакоптеры для обмана ВСУ

Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Бойцы спецназа «Ахмат» группировки российских войск «Север» используют трофейные гексакоптеры «Баба-Яга» для обмана ВСУ.
  ВСУ активно используют гексакоптеры для доставки провизии, поэтому украинские солдаты не боятся их и обычно не прячутся от них.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" группировки российских войск "Север" используют трофейные гексакоптеры "Баба-Яга" для обмана ВСУ и уничтожения их укрепрайонов и техники в Сумской области, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Кулинар".
"Активно используем трофейные гексакоптеры для поражения блиндажей, техники, укрепрайонов", - рассказал "Кулинар".
Он уточнил, что ВСУ активно используют гексакоптеры для доставки провизии, поэтому украинские солдаты не боятся их и обычно от них не прячутся.
"Есть такая практика, выходят встречать даже, думая, что это посылки", - пояснил "Кулинар".
