Бойцы "Ахмата" используют трофейные гексакоптеры для обмана ВСУ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" группировки российских войск "Север" используют трофейные гексакоптеры "Баба-Яга" для обмана ВСУ и уничтожения их укрепрайонов и техники в Сумской области, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Кулинар".