Боец "Центра" рассказал о ликвидации более 30 боевиков ВСУ в Красноармейске
03:00 23.04.2026 (обновлено: 03:01 23.04.2026)
Боец "Центра" рассказал о ликвидации более 30 боевиков ВСУ в Красноармейске

  • Боец 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов рассказал о ликвидации более 30 боевиков ВСУ в Красноармейске.
  • Боец подразделения «Неудержимые» во время освобождения Гришино вступил в бой с двумя солдатами ВСУ и ликвидировал их, после чего получил доступ к их телефонам и картам, определив маршрут передвижения противника.
  • Информация о маршруте была передана командованию, и на этом направлении были уничтожены еще более 30 украинских боевиков, в том числе лично бойцом — 7 противников.
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Бойцы ВС РФ, получив доступ к картам противника, смогли вскрыть маршрут передвижения вражеских групп в освобожденный Красноармейск, в дальнейшем на этом маршруте было ликвидировано более 30 боевиков, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов.
Во время освобождения находящегося северо-западнее Красноармейска населенного пункта Гришино, о котором стало известно ранее в апреле, боец "Неудержимых" вступил в бой с двумя солдатами ВСУ.
"Когда я ликвидировал противников, у меня появилась возможность забрать у них телефоны. К моему счастью, у них в телефонах были несложные пароли. Я смог достаточно быстро их разгадать, открыл их рабочие карты и определил маршрут их передвижения", – рассказал боец.
По его словам, полученная информация была незамедлительно доведена до командования, и данная тропа была взята под контроль.
"Практически каждый день, каждое утро по этому маршруту, маленькими-маленькими группами продвигалась группа противника в Покровск (украинское название Красноармейска - ред.). Лично мной на этом маршруте было ликвидировано 7 противников", – добавил военнослужащий.
Собеседник агентства отметил, что операторы ударных дронов "Неудержимых" также уничтожили более 30 украинских боевиков на данном маршруте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
