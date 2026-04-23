Начальник расчета ЗРК рассказал об атаках ВСУ с помощью дронов - РИА Новости, 23.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 23.04.2026
Начальник расчета ЗРК рассказал об атаках ВСУ с помощью дронов

РИА Новости: ВСУ перешли на интенсивную фазу атак дронами самолетного типа

Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс "Тор" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ перешли на интенсивную фазу атак с помощью дронов самолетного типа.
  • Интенсивность атак сохраняется круглосуточно, за день может быть минимум 4–5 боевых тревог.
  • Противник активно использует как ударные, так и разведывательные беспилотники.
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ перешли на интенсивную фазу атак с помощью дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник расчета зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск "Центр" Денис Шарденков.
По его словам, текущий период стал наиболее интенсивным за всё время его службы.
"С 2024 года работаю на этом комплексе. Сейчас самая активная фаза атак — такого раньше не было. Беспилотники летают и днём, и ночью", — отметил он.
Военнослужащий уточнил, что интенсивность атак сохраняется на протяжении суток.
"За день может быть минимум 4–5 боевых тревог. Ночью иногда даже больше — сложнее выявлять цели, приходится ориентироваться на звук", — рассказал "Десна".
Он добавил, что противник активно использует как ударные, так и разведывательные беспилотники.
"Чаще всего работают ударные БПЛА с боевой нагрузкой. Они могут действовать по одному или группами. Разведывательные дроны, помимо наблюдения, выполняют функцию ретрансляторов, что облегчает работу ударных", — пояснил он.
