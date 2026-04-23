Начальник расчета ЗРК рассказал об атаках ВСУ с помощью дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ перешли на интенсивную фазу атак с помощью дронов самолетного типа.

Интенсивность атак сохраняется круглосуточно, за день может быть минимум 4–5 боевых тревог.

Противник активно использует как ударные, так и разведывательные беспилотники.

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ перешли на интенсивную фазу атак с помощью дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник расчета зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск "Центр" Денис Шарденков.

По его словам, текущий период стал наиболее интенсивным за всё время его службы.

"С 2024 года работаю на этом комплексе. Сейчас самая активная фаза атак — такого раньше не было. Беспилотники летают и днём, и ночью", — отметил он.

Военнослужащий уточнил, что интенсивность атак сохраняется на протяжении суток.

« "За день может быть минимум 4–5 боевых тревог. Ночью иногда даже больше — сложнее выявлять цели, приходится ориентироваться на звук", — рассказал "Десна".

Он добавил, что противник активно использует как ударные, так и разведывательные беспилотники.