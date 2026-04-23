Офицер "Центра" рассказал о подвиге подчиненного

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Боец "Неудержимых" в одиночку зашел в опорный пункт противника и взял в плен двух солдат ВСУ, после чего успешно отразил три контратаки, рассказал РИА Новости офицер российской группировки войск "Центр" Айшет Дуктуг-Бора.

"Хотелось бы отметить, как я считаю, подвиг моего подчиненного с позывным "Телец". Он обнаружил опорный пункт противника, в котором находилось двое солдат ВСУ . Он один взял их в плен", - сообщил офицер.

По его словам, боец провел допрос пленных и передал информацию, интересующую командование.

"В дальнейшем он в одиночку отразил три наката противника. Накаты осуществлялись группами по два-три человека. В общей сложности он уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня", - уточнил офицер.