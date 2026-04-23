Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец с позывным «Телец» обнаружил опорный пункт противника и взял в плен двух солдат ВСУ.
- Боец «Телец» в одиночку успешно отразил три контратаки и уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня.
- В настоящее время боец находится в госпитале и проходит восстановление после контузии.
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Боец "Неудержимых" в одиночку зашел в опорный пункт противника и взял в плен двух солдат ВСУ, после чего успешно отразил три контратаки, рассказал РИА Новости офицер российской группировки войск "Центр" Айшет Дуктуг-Бора.
"Хотелось бы отметить, как я считаю, подвиг моего подчиненного с позывным "Телец". Он обнаружил опорный пункт противника, в котором находилось двое солдат ВСУ. Он один взял их в плен", - сообщил офицер.
По его словам, боец провел допрос пленных и передал информацию, интересующую командование.
"В дальнейшем он в одиночку отразил три наката противника. Накаты осуществлялись группами по два-три человека. В общей сложности он уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня", - уточнил офицер.
Он добавил, что на данный момент этот боец находится в госпитале, где проходит восстановление после перенесенной контузии.
22 июня 2022, 17:18