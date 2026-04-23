В российских вузах появится новая специальность

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
"Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было", — заявил он в наццентре "Россия".
Технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и университеты: меняются продолжительность обучения и содержание образовательных программ, отметил Фальков.
В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам премьера Михаила Мишустина, они соответствуют задачам техлидерства страны.
Изменения в том числе связаны с переходом России на новую систему обучения в вузах. Пилотный проект стартовал в мае 2023-го. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск начнется в 2027-2028 учебном году.