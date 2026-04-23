В российских вузах появится новая специальность

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

"Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было", — заявил он в наццентре "Россия".