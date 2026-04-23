22:00 23.04.2026 (обновлено: 00:03 24.04.2026)
"Спартак" не выручил "Зенит": "Краснодар" снова вырвался в лидеры РПЛ

"Краснодар" на выезде победил "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Действующий чемпион России "Краснодар" одержал волевую победу над московским "Спартаком" в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во встрече, лучше в которой выглядели "красно-белые", "быки" смогли разъяриться на последних минутах и добыть пускай и не доминирующий (если не сказать незаслуженный), но такой важный триумф на пути ко второму национальному золоту кряду.

Бойня за чемпионство в разгаре!

В прошлом туре "Зенит" впервые за последние 13 месяцев вырвался в лидеры чемпионата России… И тут же потерял очки: накануне команда Сергея Семака гостила у идущего третьим "Локомотива" и сыграла вничью. Впрочем, петербуржцы могут быть довольны нулями на табло, ведь уже в компенсированное время в их ворота был назначен крайне сомнительный пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.
На счастье "сине-бело-голубых", Денис Адамов потащил удар Николая Комличенко — в Черкизове заработано одно очко, отрыв от "Краснодара" увеличен до двух баллов.
Вся надежда "Зенита" теперь возлагалась на "Спартак", хоть и находящийся в "пятерке" лучших, но не ведущий борьбу за трофей. В случае поражения "красно-белых" в Москве "Краснодар" скинул бы "Зенит" с первой строчки, но вот потеря "быками" очков в Тушине сделала бы золото РПЛ еще ближе для петербуржского клуба, который вслед за юбилейным годом надумал справить юбилейный сезон.
И задача у спартаковцев была бы проще, не будь в основе гостей лидера нападения "Краснодара" Джона Кордобы. В предыдущей встрече против "Балтики" колумбиец показал оскорбительный жест лежавшему на газоне вратарю калининградцев Ивану Кукушкину. СМИ начали писать о возможном наказании в виде дисквалификации до двух матчей РПЛ, вот только КДК РФС не увидел в действиях лучшего бомбардира лиги "оскорбительного поведения" — тренерскому штабу Мурада Мусаева удалось избежать головной боли с заменой лидера (14 голов + четыре результативные передачи).
Камбэк, которого никто не ожидал

Как и во вчерашнем матче "Локо" против "Зенита", первый тайм получился небогатым на моменты, зато богатым на жесткие стыки. Как минимум за один грубейший фол судья Артем Чистяков мог показать прямую красную карточку игроку гостей за высоко поднятую ногу, однако даже до желтой не дошло дело для Лукаса Оласы.
Вообще, "Краснодар" провалился в первой половине встречи. Ноль ударов в створ ворот Александра Максименко с игры — не такой активности мы ожидали от одной из лучших команд РПЛ по голам. Так еще и у своих ворот не все идеально: выручил Станислав Агкацев в паре эпизодов, однако на 38-й минуте голкипер сборной России сыграл неудачно. Он покинул ворота и не смог накрыть Руслана Литвинова — прострел привел к рикошету от Кристофера Мартинса и первому голу в блеклом противостоянии.
И тут пошла жара! "Краснодар" прямо перед перерывом заработал пенальти: мяч попал в отставленную руку Наилю Умярову, и после видеоповтора Чистяков принял решение в пользу "быков". Эдуард Сперцян спокойно переиграл Максименко — 1:1.
Хотелось похвалить Хуана Карлоса Карседо за то, что круто разобрал геймплан "Краснодара": во втором тайме южане снова действовали пассивно и до 82-й минуты не напрягали Максименко. Складывалось впечатление, что спартаковцы пытаются догнать "Зенит", но никак не футболисты в черно-зеленой форме. Растворился на поле Кордоба, ничем не мог отметиться Сперцян (реализованный пенальти не в счет), неожиданно замененный. "Спартак" был лучше по игре и никак не заслуживал поражения.
И как все изменилось на последних минутах! "Красно-белых" будто подменили: сначала Максименко с трудом справился с выстрелом Александра Черникова, а чуть позже очередная осечка в обороне хозяев оказалась похоронной… Жубал замкнул навес, точно в дальний угол! Поразительно, как посыпался "Спартак" в концовке (чудесный момент запорол Литвинов и не спас "народную команду"). И не менее поразительно, как "Краснодар" смог мобилизоваться, проигрывая по ходу встречи, вырвать три очка и вернуться на вершину турнирной таблицы.
Фантастическая развязка.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 2
Краснодар
38‎’‎ • Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
45‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
85‎’‎ • Жубал
(Джованни Гонсалес)
Впереди четыре заключительных тура

Близится кульминация! "Краснодар" имеет чуть тяжелее календарь, чем у "Зенита", но все же опережает на одно очко грозного преследователя. Оба участника золотой гонки сыграют в воскресенье:
  • "Краснодар" в родных стенах примет "Динамо" из Махачкалы (не верится в потерю очков);
  • "Зенит" чуть позже в Петербурге сыграет с "Ахматом" ("сине-бело-голубые" тоже фавориты).
"Спартак" же, потерявший даже математические шансы на триумф в РПЛ, в Тушине встретится с "Нижним Новгородом". Теперь спасти сезон команда Карседо может только благодаря Кубку России. Да-да, оба участника сегодняшнего матча претендуют на трофей:
  • "Спартак" в финале пути регионов 6 мая примет ЦСКА (нас ждет шикарное дерби!);
  • "Краснодар" днем позже проведет ответную встречу с московским "Динамо" (0:0 в первом матче) в рамках финала пути РПЛ.
