Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Пейтон Стирнс во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Стирнс занимает 43-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут.