Свыше 1,4 тысячи школьников Смоленщины выбрали систему СПО по упрощенке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более 1,4 тысячи выпускников девятых классов в Смоленской области в этом году выбрали поступление в учреждения среднего профессионального образования (СПО) по упрощенной системе, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"С 2026 года Смоленская область присоединилась к пилотному проекту министерства просвещения России по расширению доступности СПО. Его ключевая задача — не только упростить поступление в колледжи и техникумы, но и выстроить подготовку кадров под реальные потребности экономики региона", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Для этого сформирован перечень из 25 профессий и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда. Поступление на эти направления максимально упрощено: девятиклассникам достаточно сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику. При этом каждому гарантировано бюджетное место.

Обучение доступно в 13 образовательных организациях по всей области. Всего в этом году в системе СПО региона предусмотрено около 5 тысяч бюджетных мест, из них более 1,5 тысячи — по упрощенной системе.