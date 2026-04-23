16:10 23.04.2026
Свыше 1,4 тысячи школьников Смоленщины выбрали систему СПО по упрощенке

© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более 1,4 тысячи выпускников девятых классов в Смоленской области в этом году выбрали поступление в учреждения среднего профессионального образования (СПО) по упрощенной системе, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"С 2026 года Смоленская область присоединилась к пилотному проекту министерства просвещения России по расширению доступности СПО. Его ключевая задача — не только упростить поступление в колледжи и техникумы, но и выстроить подготовку кадров под реальные потребности экономики региона", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Для этого сформирован перечень из 25 профессий и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда. Поступление на эти направления максимально упрощено: девятиклассникам достаточно сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику. При этом каждому гарантировано бюджетное место.
Обучение доступно в 13 образовательных организациях по всей области. Всего в этом году в системе СПО региона предусмотрено около 5 тысяч бюджетных мест, из них более 1,5 тысячи — по упрощенной системе.
"Эксперимент — часть нашей системной работы по подготовке кадров. Мы синхронизируем образовательные программы с запросами предприятий, развиваем целевое обучение и создаем условия, при которых выпускники колледжей приходят на конкретные рабочие места в нашем регионе. Наша главная задача — обеспечить экономику региона квалифицированными специалистами и создать для молодежи понятную, устойчивую профессиональную траекторию, чтобы они желали связать свое будущее со Смоленщиной", — заключил губернатор региона.
 
