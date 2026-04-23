ЕС расширил санкции против российских СМИ

- Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении ряда российских СМИ в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.
- Запрет на вещание будет расширен на организации, которые продолжают распространять контент от подсанкционных СМИ.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций введет ограничительные меры в отношении ряда СМИ, сообщил в четверг МИД Эстонии.
"Запрет на вещание будет расширен на организации, которые продолжают распространять контент от подсанкционных СМИ", - говорится в заявлении на сайте министерства.