Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Словакии Юрай Бланар поручил представителю республики при ЕС не блокировать новые санкции против России при условии, что поток нефти по "Дружбе" будет продолжаться без остановки.
БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что поручил представителю республики при Европейском союзе не блокировать принятие новых европейских санкций против России при условии, что поток нефти по "Дружбе" остановлен не будет.
"Постоянному представителю Словакии при Европейском союзе в Брюсселе я дал указание не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне Евросоюзе, если нефть будет и дальше течь без остановки и в согласованном объеме", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.