13:50 23.04.2026 (обновлено: 14:07 23.04.2026)
МИД Словакии рассказал, в каком случае страна одобрит санкции против России

МИД: Словакия одобрит санкции против РФ при беспрерывных поставках по "Дружбе"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
  • Глава МИД Словакии Юрай Бланар поручил представителю республики при ЕС не блокировать новые санкции против России при условии, что поток нефти по "Дружбе" будет продолжаться без остановки.
БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что поручил представителю республики при Европейском союзе не блокировать принятие новых европейских санкций против России при условии, что поток нефти по "Дружбе" остановлен не будет.
"Постоянному представителю Словакии при Европейском союзе в Брюсселе я дал указание не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне Евросоюзе, если нефть будет и дальше течь без остановки и в согласованном объеме", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.
Украина с 27 января по 21 апреля блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Фицо не стал отвечать на вопрос об энергопоставках из Словакии на Украину
Вчера, 12:35
 
