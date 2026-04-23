МИД Словакии рассказал, в каком случае страна одобрит санкции против России

БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что поручил представителю республики при Европейском союзе не блокировать принятие новых европейских санкций против России при условии, что поток нефти по "Дружбе" остановлен не будет.