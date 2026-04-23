Фицо рассказал, сколько нефти Словакия получит по "Дружбе" до конца апреля - РИА Новости, 23.04.2026
11:49 23.04.2026 (обновлено: 11:50 23.04.2026)
Фицо рассказал, сколько нефти Словакия получит по "Дружбе" до конца апреля

Фицо: Словакия до конца апреля получит 119 тысяч тонн нефти по «Дружбе»

© AP Photo / Sven KaestnerНасосная станция в конце нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия
Насосная станция в конце нефтепровода Дружба на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Sven Kaestner
Насосная станция в конце нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия. Архивное фото
  • До конца апреля Словакия получит по нефтепроводу "Дружба" 119 тысяч тонн нефти, сообщил премьер Роберт Фицо.
БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Словакия по нефтепроводу "Дружба", прокачку по которому в четверг возобновил Киев, до конца апреля получит 119 тысяч тонн нефти, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В четверг министр экономики республики Дениса Сакова сообщила, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом.
"Сегодня в Словакию должно поступить около 13,5 тысячи тонн нефти, до конца апреля - около 119 тысяч тонн", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.
