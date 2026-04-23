Фицо рассказал, сколько нефти Словакия получит по "Дружбе" до конца апреля

БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Словакия по нефтепроводу "Дружба", прокачку по которому в четверг возобновил Киев, до конца апреля получит 119 тысяч тонн нефти, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В четверг министр экономики республики Дениса Сакова сообщила, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом.