"Радио Судного дня" передало новое сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучал сигнал «Алиментный».
- Сигнал был зафиксирован в четверг в 12:51 по московскому времени.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сигнал "Алиментный" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 в четверг, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в четверг в 12.51 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
