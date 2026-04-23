21:43 23.04.2026
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Алексей Пиманов
Алексей Пиманов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, назвав его верным другом
  • Шойгу заявил, что Алексей Пиманов внес заметный вклад в развитие отечественного телевидения и патриотического телевещания.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, соболезнуя в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пименова, заявил, что потерял верного и надежного друга.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце.
"Выдающийся российский журналист, талантливый телеведущий и режиссер, успешный кинопродюсер и медиаменеджер, он внес заметный вклад в развитие отечественного телевидения и патриотического телевещания. Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, всегда отстаивал интересы России в телевизионном эфире и в сфере киноиндустрии, защищал права людей", - отметил Шойгу в телеграмме соболезнования.
По словам Шойгу, телепередача "Человек и закон" зачастую становилась последней надеждой на справедливость.
"Возглавив медиагруппу "Красная Звезда", Алексей Викторович во многом изменил в информационном пространстве позитивный облик Вооруженных сил России, телеканал "Звезда" под его руководством стал лучшим патриотическим СМИ в России. Его неравнодушное отношение к делу, беззаветное служение профессии навсегда останутся в памяти коллег и зрителей", - отметил Шойгу.
Уход из жизни Алексея Викторовича Пиманова - невосполнимая утрата, подчеркнул секретарь СБ РФ.
"Я потерял верного и надежного друга. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Пусть светлая память о нем станет источником вдохновения и уважения", - добавил Шойгу.
