Школу более чем на тысячу учеников построят в Кингисеппе Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 1125 мест в седьмом микрорайоне Кингисеппа, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

« "В Кингисеппе формируется один из самых сильных и цельных новых микрорайонов Ленинградской области . Проект сразу собирали как единую систему: жилье, встроенные детские сады, школа, улично-дорожная сеть и общественные пространства здесь работают в общей логике развития территории", - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

По его словам, Ленинградская область со своей стороны сопровождает переговоры с федеральными органами власти по вопросам развития территории.

"Школа в седьмом микрорайоне должна стать современным и содержательно насыщенным объектом, который задаст высокую планку для всей новой застройки", - заключил Барановский.