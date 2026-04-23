Школу более чем на тысячу учеников построят в Кингисеппе Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 1125 мест в седьмом микрорайоне Кингисеппа, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"В Кингисеппе формируется один из самых сильных и цельных новых микрорайонов Ленинградской области. Проект сразу собирали как единую систему: жилье, встроенные детские сады, школа, улично-дорожная сеть и общественные пространства здесь работают в общей логике развития территории", - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.
По его словам, Ленинградская область со своей стороны сопровождает переговоры с федеральными органами власти по вопросам развития территории.
"Школа в седьмом микрорайоне должна стать современным и содержательно насыщенным объектом, который задаст высокую планку для всей новой застройки", - заключил Барановский.
В пресс-службе правительства области добавили, что проект предусматривает просторный актовый зал, двухуровневую библиотеку с медиатекой и лекционным залом, спортивным блоком с отдельным входом, столовой и помещениями для дополнительного образования. В школе откроют телестудию, VR-кабинет, IT-класс, клуб робототехники и анимационную студию. Застройщиком выступает компания "Ямбург 7М". Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.