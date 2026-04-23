Съезд специалистов скорой помощи в Подмосковье собрал более 400 участников

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более 400 экспертов в Подмосковье участвуют во II Межрегиональном съезде специалистов скорой медицинской помощи (СМП) с международным участием "Вызов Подмосковья – 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике", сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие проходит в Доме правительства Московской области. На него приехали эксперты из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана – это врачи, фельдшеры, анестезиологи-реаниматологи, руководители скорой медицинской помощи, сотрудники медицины катастроф, представители науки и другие. В течение двух дней они будут обмениваться опытом и обсуждать, как эффективнее внедрять новые способы спасения жизней в ежедневную работу скорой помощи.

Открыл съезд губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Хочу поприветствовать участников нашего второго съезда накануне Дня работника скорой медицинской помощи, который будут отмечать 28 апреля. Рад видеть здесь и подмосковных специалистов, и их коллег со всей нашей страны, а также делегации из дружественных государств. Ваше присутствие очень важно для нас", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он отметил, что в Подмосковье понимают, какое значение скорая помощь имеет для каждой семьи. В таком большом регионе, как Московская область, одна из ключевых задач — справляться с огромным количеством вызовов, чтобы спасать жизни. Еще в период ковида правительство области занялось масштабной модернизацией службы скорой помощи, когда на медицинское звено выпала огромная нагрузка. Тогда усилили бригады, внедрили планшеты, дооснастили каждую машину современным оборудованием, чтобы качественную помощь можно было оказать прямо на месте.

"Хочу поблагодарить 10 тысяч наших сотрудников СМП, которые посвятили себя этому делу. Особые слова благодарности бригадам, которые сегодня работают с риском для жизни: это и Курская, и Белгородская области, и Донецкая, и Луганская Народные республики", — добавил губернатор.

Во времена пандемии в регионе создали единую диспетчерскую, чтобы ни один вызов не потерялся, сократить время ожидания и видеть загрузку бригад в реальном времени.

Основное нововведение — отказ от жесткой привязки машин к конкретным подстанциям. Система видит все 560 бригад и направляет на вызов ту, которая находится ближе всего к пациенту. В 90% экстренных случаев медики доезжают до места менее чем за 20 минут. За прошлый год поступило свыше 2 миллионов 300 тысяч вызовов, с начала 2026 года — более 670 тысяч.

В области заработали дистанционные консультации и кардиопульт: специалисты могут расшифровывать электрокардиографию по пути в больницу. С начала года такой формат использовали при 31 тысячи обращений. В половине случаев выезд врачей на дом не потребовался — это позволило не отвлекать бригады от более тяжелых пациентов.

По просьбам медиков реанимобили доукомплектовали аппаратами для автоматического массажа сердца и новыми устройствами для фиксации при переломах. Для обучения персонала открыли симуляционные классы, где врачи и фельдшеры отрабатывают навыки в сложных ситуациях.

В системе скорой помощи Подмосковья работают свыше 10 тысяч человек. Из них 8 тысяч — это врачи, фельдшеры, медсестры и водители, которые ежедневно выезжают на вызовы. Медикам оказывают меры поддержки: социальная ипотека (за 10 лет ей воспользовались 311 специалистов), компенсация аренды жилья (ежемесячно получают более 2,4 тысячи сотрудников) и проект "Приведи друга" (в прошлом году в скорую пришли 113 человек, в этом году — еще 30).

На мероприятии Воробьев вручил областные награды сотрудникам скорой помощи. Среди награжденных — фельдшер из Домодедова Лариса Власова. За прошлый год она отработала 1,6 тысячи вызовов, включая 130 случаев на дорожно-транспортных происшествиях. Также отмечена Екатерина Коркина из Пушкина: за три года она выполнила более 4 тысяч выездов, и четверть из них — срочные кардиологические случаи. Награду получил врач-реаниматолог из Воскресенска Глеб Пекшуев — только в январе 2026 года он провел более 200 экстренных вызовов. Также отмечен заведующий Солнечногорской подстанцией скорой помощи Артем Рахманов.

Благодарность губернатора объявили заместителю главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорю Серебренникову. Под его руководством в регионе заработала единая диспетчерская служба.