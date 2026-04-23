Песков оценил перспективы возобновления поставок газа по "Северным потокам"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах возобновления поставок газа из России в Европу по "Северным потокам", отметил, что одна ветка сломана, вторая технически готова к поставкам.

"Как мы можем видеть перспективы (возобновления поставок по "Северным потокам - ред.), если они (европейцы - ред.) запретили это. Один технологически готов к поставкам, второй не готов", - добавил он.