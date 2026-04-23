Песков оценил перспективы возобновления поставок газа по "Северным потокам"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одна ветка "Северного потока" сломана, вторая технически готова к поставкам газа, отметил Дмитрий Песков.
- Песков подчеркнул, что европейцы запретили поставки газа, поэтому перспективы возобновления поставок неясны.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах возобновления поставок газа из России в Европу по "Северным потокам", отметил, что одна ветка сломана, вторая технически готова к поставкам.
"Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам", - указал Песков, отвечая на вопрос о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС по "Северным потокам".
"Как мы можем видеть перспективы (возобновления поставок по "Северным потокам - ред.), если они (европейцы - ред.) запретили это. Один технологически готов к поставкам, второй не готов", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.