В Севастополе сбили 15 беспилотников

Гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, в общей сложности было сбито 15 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщал, что военные отражали атаку ВСУ Севастополе , на тот момент было сбито девять воздушных целей.

"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".