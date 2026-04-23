В Севастополе сбили 15 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сбив в общей сложности 15 БПЛА.
- Гражданские объекты в Севастополе не пострадали.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, в общей сложности было сбито 15 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что военные отражали атаку ВСУ в Севастополе, на тот момент было сбито девять воздушных целей.
"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
22 июня 2022, 17:18