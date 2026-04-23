В Севастополе сбили еще девять воздушных целей, заявил Развожаев

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбито девять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, на тот момент было сбито три воздушных цели.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18