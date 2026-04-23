Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты три воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Инкермана", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
22 июня 2022, 17:18