Сбер создал бизнес-группу Сбер2В - единого поставщика цифровых решений

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сбер представил новую бизнес-группу Сбер2В, в которую вошли дочерние компании банка, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса: СберАналитика, inSales, Сбер Бизнес Софт, СберКорус, Doma.ai, Цифровые решения регионов и другие, сообщает банк.
Бизнес-группа с единым центром управления создана в рамках трансформации экосистемы юридических лиц Сбера. Как отмечается в сообщении, запуск нового бренда отражает объединение отдельных ИТ-сервисов в единые сценарии цифровизации бизнеса: аналитика больших данных, решения для селлеров, автоматизация процессов, электронный документооборот (ЭДО), сервисы на базе ИИ.
Трансформация позволит выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля, чтобы реализовать запросы различных клиентских сегментов — от стартапов до крупнейших компаний и клиентов государственного сектора, отметили в Сбере.
"Запуск Сбер2В — значимый шаг в трансформации экосистемы юридических лиц Сбера. Фокус объединенной группы компаний направлен на цифровые потребности бизнеса любого масштаба. В центре внимания — разработка и внедрение передовых решений с учетом самых разных запросов клиентов. Сбер2В станет для клиентов единой точкой доступа к решениям на базе технологических возможностей, экспертизы и больших данных Сбера", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.