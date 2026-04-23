Сбер создал бизнес-группу Сбер2В - единого поставщика цифровых решений

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сбер представил новую бизнес-группу Сбер2В, в которую вошли дочерние компании банка, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса: СберАналитика, inSales, Сбер Бизнес Софт, СберКорус, Doma.ai, Цифровые решения регионов и другие, сообщает банк.

Бизнес-группа с единым центром управления создана в рамках трансформации экосистемы юридических лиц Сбера. Как отмечается в сообщении, запуск нового бренда отражает объединение отдельных ИТ-сервисов в единые сценарии цифровизации бизнеса: аналитика больших данных, решения для селлеров, автоматизация процессов, электронный документооборот (ЭДО), сервисы на базе ИИ.

Трансформация позволит выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля, чтобы реализовать запросы различных клиентских сегментов — от стартапов до крупнейших компаний и клиентов государственного сектора, отметили в Сбере.