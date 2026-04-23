В Госдуме заявили, что новый пакет санкций сыграет с ЕС злую шутку

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Новый пакет санкций против России, принятый Евросоюзом, сыграет с ним злую шутку, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. В заявлении Евросовета говорится, что это крупнейший пакет санкций за два года.
"Евросоюз очередными санкциями работает исключительно против себя и благосостояния своего населения. Эти санкции сыграют с ними злую шутку, окончательно лишив перспектив экономического, политического и культурного развития страны Европы", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, Россия адаптировалась к западным санкциям и сможет переориентировать рынки сбыта.
"Россию не запугать санкциями. А вот Европа санкционной политикой продолжает деградировать, что доведет ее до истощения и запустит необратимые процессы саморазрушения и распада", - сказал депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.