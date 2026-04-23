ЕС ввел санкции против "Башнефти" и "Славнефти"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз внес нефтяные компании "Башнефть" и "Славнефть" в список санкций.
- Под санкции также попали несколько подразделений "Славнефти".
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список российские нефтяные компании "Башнефть" и "Славнефть", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Нефтяная компания "Башнефть"… Нефтегазовая компания "Славнефть", - сказано там.
Помимо этого, под санкции попали несколько подразделений "Славнефти", в том числе компании "Славнефть-Красноярскнефтегаз", "Славнефть-Мегионнефтегаз" и "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.