ЕС внес в список санкций несколько российских НПЗ

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета ограничений против России внес в санкционный список несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В частности, под санкции попали Туапсинский, Ачинский, Афипский и Комсомольский НПЗ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.