Гендиректора Мариупольского драмтеатра включили в новый пакет санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ЕС включил в 20-й санкционный пакет против России гендиректора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Игорь Петрович Солонин... генеральный директор Мариупольского драматического театра", - говорится в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
