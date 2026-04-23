ЕС ввел санкции против Сызранского нефтеперерабатывающего завода

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против Сызранского нефтеперерабатывающего завода, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод", - значится в списке организаций в новом пакете санкций ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
